Ранее автомобиль на российском рынке предлагали в пяти комплектациях, но недавно с сайта исчезла одна из них.

Geely Emgrand 7 в России потерял одну комплектацию, на что обратили внимание журналисты «Китайских автомобилей» в ходе мониторинга.

В частности из списка исчезла комплектация «Комфорт», в которой модель предлагалась с механической КП и двигателем объёмом 1,8 литра.

Из-за исчезновения этой комплектации, Geely Emgrand 7 доступен только с вариатором, если речь идет об 1,8-литровом двигателе.

Такое сочетание доступно в комплектации «Комфорт» с CVT. По опциям и цене исчезнувшая и последняя комплектации отличаются, и разница в цене составляет 70 тыс. рублей.

Сейчас минимальная стоимость Geely Emgrand 7 составляет 756 990 рублей и стоит отметить, что цена в сравнении с 2019 годом не изменилась.

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