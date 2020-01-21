Ранее автомобиль на российском рынке предлагали в пяти комплектациях, но недавно с сайта исчезла одна из них.
Geely Emgrand 7 в России «потерял» одну комплектацию
21.01.2020 08:39
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Geely Emgrand 7 в России потерял одну комплектацию, на что обратили внимание журналисты «Китайских автомобилей» в ходе мониторинга.
В частности из списка исчезла комплектация «Комфорт», в которой модель предлагалась с механической КП и двигателем объёмом 1,8 литра.
Из-за исчезновения этой комплектации, Geely Emgrand 7 доступен только с вариатором, если речь идет об 1,8-литровом двигателе.
Такое сочетание доступно в комплектации «Комфорт» с CVT. По опциям и цене исчезнувшая и последняя комплектации отличаются, и разница в цене составляет 70 тыс. рублей.
Сейчас минимальная стоимость Geely Emgrand 7 составляет 756 990 рублей и стоит отметить, что цена в сравнении с 2019 годом не изменилась.
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