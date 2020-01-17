Белорусское предприятие «БелДжи» уже направило российским представителям марки Geely новый кроссовер Coolray.
Первую партию кроссоверов Geely Coolray отправили в РФ
Все эти модели для российского рынка переданы с целью тест-драйвов и демонстрации. Товарные экземпляры Coolray в начале будут поставляться из Китая.
Как ранее мы сообщали, Geely Coolray в продажу поступит в первом квартале 2020 года. Кроссовер будет предлагаться с трехцилиндровым 1,5-литровым турбомотором.
Его мощность составит 177 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 255 Нм. Система привода будет только на переднюю ось, а крутящий момент передаст семискоростная роботизированная КП.
В списке оснащенности автомобиля предложат датчики давления в шинах, мультимедийную систему с сенсорным экраном, несколько подушек безопасности, а также адаптивный круиз-контроль, но он будет доступен за дополнительную плату.
В основе Geely Coolray лежит модульная платформа BMA, которую разработала международная команда специалистов исследовательских центров R&D Geely.