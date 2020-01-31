В России начались продажи обновлённой Toyota Corolla



Автомобиль позиционируется как модель 2020 года и отличается он от предшественника расширенной цветовой гаммой, а также новыми опциями в списке оборудования.

С 31 января обновленный седан стал доступен для заказа по цене от 1 214 000 рублей. В цветовой гамме Toyota Corolla теперь предлагается «красный металлик» и «бежевый металлик».

Из других изменений стоит отметить информационно-развлекательную систему, которая имеет поддержку смартфонов и будет доступна во всех комплектациях начиная с «Комфорта».

В комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» стала доступна тонировка заднего стекла и боковых окон.

В линейке двигателей никаких изменений не произошло и седан по-прежнему доступен со 132-сильным ДВС, пару которому составляет 6-скоростная механика или вариатор.