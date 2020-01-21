Datsun обновил в России седан on-DO

Datsun представила обновленный седан on-Do, который получил небольшие изменения и новый прайс. Новинка уже продается в дилерских центрах.

Напомним, Datsun on-Do создан на базе «Гранты», при этом у него более расширенный список опций.

Теперь «четырехдверка» похожа на хэтчбек Datsun mi-Do. Так, модели от хэтчбека достались фары с линзами и зеркала заднего вида, которые теперь имеют встроенные поворотники.

Помимо этого, седан в комплектации Access теперь будет предлагаться только с окрашенными в цвет кузова бамперами и корпусами боковых зеркал.

В салоне Datsun on-Do 2020 модельного года появился доработанный блок управления климатической установкой, изменилось салонное зеркало и рукоятка стояночного тормоза.

Добавили еще подсветку в перчаточный ящик, а в комплектациях Dream I и Dream II появились передние кресла от mi-Do.

Среди функций в модели появилась задержка отключения головного света, то есть после выключения зажигания фары будут гореть еще 40 секунд.

Моторная гамма у седана осталась без изменений, но все перечисленные дополнения в итоге привели к подорожанию модели.

Datsun on-Do 2020 модельного года стал дороже от 6 до 22 тыс. рублей в зависимости от комплектации.