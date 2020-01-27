Как ранее сообщалось, кроссовер Lifan X70 вернули на российский рынок после отсутствия с мая 2019 года.
Lifan X70 китайской сборки стал доступен у российских дилеров
27.01.2020 20:30
8 0
Если ранее автомобиль выпускали на заводе в Черкесске, то теперь машины поставляются из Китая. Первая партия прибыла в конце декабря и готовилась к отправке к дилерам.
Теперь сообщается, что дилеры получили машины. Китайской сборки автомобили ничем не отличаются внешне о тех, что производили в России.
Они оснащены двухлитровым 136-сильным двигателем, работающим с 5-ступенчатой механикой или вариатором, передающими крутящий момент только на переднюю ось.
Минимальная цена кроссовера составляет 989 000 рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments