Lifan X70 китайской сборки стал доступен у российских дилеров

Как ранее сообщалось, кроссовер Lifan X70 вернули на российский рынок после отсутствия с мая 2019 года.

Если ранее автомобиль выпускали на заводе в Черкесске, то теперь машины поставляются из Китая. Первая партия прибыла в конце декабря и готовилась к отправке к дилерам.

Теперь сообщается, что дилеры получили машины. Китайской сборки автомобили ничем не отличаются внешне о тех, что производили в России.

Они оснащены двухлитровым 136-сильным двигателем, работающим с 5-ступенчатой механикой или вариатором, передающими крутящий момент только на переднюю ось.

Минимальная цена кроссовера составляет 989 000 рублей.