Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

С 26 ноября в Лос-Анджелесе начнет свою работу автомобильный салон, на котором многие производители представят свои новые или обновленные модели.

Проходить мотор-шоу будет до 9 декабря, а существует оно с 1907 года. Автомобильные компании уже анонсировали свои новинки, а между тем из анонсов были отобраны модели, которые названы самыми ожидаемыми.

Вероятно, одной из ярких новинок автосалона станет большой кроссовер Hyundai Palisade. Он уже был анонсирован производителем, а также были раскрыты и некоторые подробности.

Второй не менее ожидаемой новинкой станет новое поколение хэтчбека и седана Mazda 3, первый тизер которых был опубликован недавно.

Также самой ожидаемой новинкой можно назвать Lincoln Aviator, который получил одну интересную особенность.

Дебютирует в Лос-Анджелесе и Porsche 911 нового поколения, а еще там покажут и обновленный Toyota Prius.