С 26 ноября в Лос-Анджелесе начнет свою работу автомобильный салон, на котором многие производители представят свои новые или обновленные модели.
Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе
10.11.2018 15:22
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Проходить мотор-шоу будет до 9 декабря, а существует оно с 1907 года. Автомобильные компании уже анонсировали свои новинки, а между тем из анонсов были отобраны модели, которые названы самыми ожидаемыми.
Вероятно, одной из ярких новинок автосалона станет большой кроссовер Hyundai Palisade. Он уже был анонсирован производителем, а также были раскрыты и некоторые подробности.
Второй не менее ожидаемой новинкой станет новое поколение хэтчбека и седана Mazda 3, первый тизер которых был опубликован недавно.
Также самой ожидаемой новинкой можно назвать Lincoln Aviator, который получил одну интересную особенность.
Дебютирует в Лос-Анджелесе и Porsche 911 нового поколения, а еще там покажут и обновленный Toyota Prius.
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