Внедорожник Lincoln Aviator зазвучит, как симфонический оркестр

Эти мелодии создавали музыканты детройтского симфонического оркестра, а для этого им пришлось записать 125 фрагментов, которые в дельнейшем объединили в один и на его основе создали еще пять.



В компании Lincoln отметили, что кроссовер Aviator с такой внешностью должен получить звуки, которые бы соответствовали его внешнему и внутреннему дизайну.

Прототип Aviator показали в марте 2018 года, а его серийная версия будет дебютировать на автосалоне в Лос-Анджелесе, который начнет работать 28 ноября.



В основе Lincoln Aviator лежит заднеприводная платформа, но сам автомобиль будет полноприводным. Под его капотом будет располагаться гибридная силовая установка.

Известно, что роскошный кроссовер получил адаптивную подвеску, которая будет самостоятельно подстраивается под дорожные условия, а помогать ей в этом будут внешние камеры. Также в Aviator установят кресла с регулировками в 30 направлениях и функцией массажа.

