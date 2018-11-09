Toyota покажет обновленный Prius на автосалоне в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе японская компания покажет обновлённую версию Toyota Prius, а сейчас американский офис демонстрирует модель на заснеженной дороге.

Североамериканское представительство Toyota в Facebook опубликовало первый тизер обновленного гибрида. Машина изображена на заснеженной дороге.



Какие именно изменения произойдут в Prius пока неизвестно. По слухам, модель станет похожа на новый Prius Prime PHEV, и в ней будет изменена оптика и передний бампер.

Скорее всего обновленный Prius получит новый список оборудования и новые аксессуары. Силовая установка в Prius должна остаться без изменений. Таким образом, в составе установки будет 1,8-литровый ДВС с электромотором и блок аккумуляторов на 6,5 ампер-часа.

Такая силовая установка выдает 122 л.с. и 163 Нм крутящего момента. Напомним, на российском рынке Toyota Prius сейчас предлагается от 2 252 000 рублей и этот гибрид доступен в РФ только в одной комплектации — «Люкс».