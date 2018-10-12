Премьера нового поколения Porsche 911 состоится в Лос-Анджелесе

Информация о дате дебюта нового поколения модели Porsche 911 с индексом 992 оказалась в распоряжении издания Autocar, журналистам которого удалось еще и прокатится в новом купе.

Правда купе было тестовым, но тем не менее. Модель новой генерации будет дебютировать в следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как пишет издание, новый Porsche 911 получил не кардинальные изменения во внешности, но немало изменений в салоне, где появился новый руль, изменилась центральная консоль, а также была установлена новая панель приборов.

Также купе будет доступно с модернизированным трёхлитровым двигателем, для которого применили новый алюминиевый выпускной коллектор.

Какая мощность силовой установки будет в новом Porsche 911 пока неизвестно. При этом сообщается, что пару силовой установке составит новая роботизированная коробка передач PDK на восемь ступеней.