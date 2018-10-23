Впервые новый глобальный кроссовер марки «Рено» дебютировал на автосалоне в Москве. Российский рынок для новинки, которая дебютировала пока только в качестве концепта, станет первый, а позднее Renault Arkana появится и на других рынках.
В Сети показали спортивную версию кроссовера Renault Arkana RS
23.10.2018 05:00
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Официальной информации о кроссовере пока не очень много, но ранее даже назывались предварительные цены. К тому же сообщалось, что кроссовер в России будет локализован на 66%.
Сегодня в Сети появились первые рендерные изображения, на которых дизайнеры решили показать как могла бы выглядеть новинки в версии Renault Arkana RS.
Пока это только фантазии дизайнеров, к тому же еще достоверно неизвестно, появится ли подобная модификация у модели.
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