В Сети показали спортивную версию кроссовера Renault Arkana RS‍

Впервые новый глобальный кроссовер марки «Рено» дебютировал на автосалоне в Москве . Российский рынок для новинки, которая дебютировала пока только в качестве концепта, станет первый, а позднее Renault Arkana появится и на других рынках.

Официальной информации о кроссовере пока не очень много, но ранее даже назывались предварительные цены. К тому же сообщалось, что кроссовер в России будет локализован на 66%.

Сегодня в Сети появились первые рендерные изображения, на которых дизайнеры решили показать как могла бы выглядеть новинки в версии Renault Arkana RS.

Пока это только фантазии дизайнеров, к тому же еще достоверно неизвестно, появится ли подобная модификация у модели.