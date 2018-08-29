ММАС-2018: кроссовер Renault Arkana на официальных изображениях

Сегодня 29 августа для представителей СМИ показали совершенно новый кроссовер премьера которого состоялась на автосалоне в Москве.

Новинка, которая впервые дебютирует и станет на конвейер в Москве, в дальнейшем появится и в других странах.

В целом Renault только показала на ММАС-2018 Arkana не рассекретив подробностей, а позднее были опубликованы и официальные изображения. О том, как выполнен салон остается загадкой, так как журналистам интерьер показывать не стали.

Как и ожидалось на мотор-шоу дебютировал купеобразный кроссовер, который получил название Arkana от латинского слова arcanum, которое переводится как «тайна».

При произношении ударение будет на вторую «а». Кроссовер стал первой моделью марки, созданной на новом поколении платформы B0.

В дальнейшем эта платформе будет использоваться и в других автомобилях бренда. Отдельно стоит отметить, что идея создания такого кроссовера «родилась» именно в России и именно в нашей стране автомобиль проходит все этапы создания – от концепта до конвейера.

Кроме этого, Arkana получит и совершенно новый турбированный двигатель, который создавался совместно с партнерами по альянсу.

Renault Arkana будет предлагаться в переднеприводном исполнении, а будет ли у автомобиля полный привод пока неизвестно. Продажи кроссовера стартуют в первой половине 2019 года.