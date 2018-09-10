Показанный в начале месяца новый кроссовер для России будут собирать на предприятии в Москве. Сегодня агентство «Автостат» со ссылкой на представителей компании сообщило о планируемом уровне локализации новинки.
Локализация нового кроссовера Renault Arkana составит около 66%
10.09.2018 15:59
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Так, стало известно, что локализацию нового кроссовера намерены довести до показателя 66%, впрочем такой показатель будет и у других моделей марки, собираемых в России.
Напомним, что новый Renault Arkana появится в продаже в первой половине 2019 года. В модельном ряду компании он займет место между Kaptur и Koleos. Ранее были названы предварительные цены на новый кроссовер Renault Arkana.
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