отзыв об авто

Поиск

Названы предварительные цены на новый кроссовер Renault Arkana

Новости
31.08.2018 08:29
39 0

Одной из главных премьер Московского автосалона стал новый кроссовер Renault Arkana. Во время показа в Москве компания не стала раскрывать подробности и технические характеристики автомобиля, но анонсировала его продажи на вторую половину 2019 года.

Также не называли во время презентации и цены на новинку, но предполагалось, что Renault Arkana займет нишу между Kaptur и Koleos, а значит его стоимость составит около 1,3 миллиона минимум.

Впрочем, портал «Колеса.ру»., ссылаясь на свои источники также пишет, что кроссовер обойдется в 1,35 миллиона рублей, тогда как средняя стоимость модели будет около 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, Renault Arkana окажется на 300 тысяч дороже, чем Kaptur.

Шоукар Renault ARKANA

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿