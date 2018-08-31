Названы предварительные цены на новый кроссовер Renault Arkana

Одной из главных премьер Московского автосалона стал новый кроссовер Renault Arkana. Во время показа в Москве компания не стала раскрывать подробности и технические характеристики автомобиля, но анонсировала его продажи на вторую половину 2019 года.

Также не называли во время презентации и цены на новинку, но предполагалось, что Renault Arkana займет нишу между Kaptur и Koleos, а значит его стоимость составит около 1,3 миллиона минимум.

Впрочем, портал «Колеса.ру»., ссылаясь на свои источники также пишет, что кроссовер обойдется в 1,35 миллиона рублей, тогда как средняя стоимость модели будет около 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, Renault Arkana окажется на 300 тысяч дороже, чем Kaptur.