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Компания Great Wall не планирует уходить с российского авторынка в 2022 году

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Китайский автопроизводитель возобновил свою деятельность в России осенью 2020 года, тогда как до этого пять лет компания не предлагала свои машины россиянам.

Как сообщило агентство Nikkei, ссылаясь на представителей бренда, компания Great Wall не планирует уходить с российского авторынка в ближайшем будущем, но из-за санкций вероятнее всего возникнуть изменения в бизнес-планах, а также могут возникнуть сложности в геополитике.

Сейчас модельная линейка Great Wall представлена в России двумя моделями, а это пикапы Wingle 7 и Poer.

Позднее планируется представить на рынке рамный внедорожник Tank 300, но пока перспективы его выхода туманны.

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