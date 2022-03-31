Компания Great Wall не планирует уходить с российского авторынка в 2022 году

Китайский автопроизводитель возобновил свою деятельность в России осенью 2020 года, тогда как до этого пять лет компания не предлагала свои машины россиянам.

Как сообщило агентство Nikkei, ссылаясь на представителей бренда, компания Great Wall не планирует уходить с российского авторынка в ближайшем будущем, но из-за санкций вероятнее всего возникнуть изменения в бизнес-планах, а также могут возникнуть сложности в геополитике.

Сейчас модельная линейка Great Wall представлена в России двумя моделями, а это пикапы Wingle 7 и Poer.

Позднее планируется представить на рынке рамный внедорожник Tank 300, но пока перспективы его выхода туманны.