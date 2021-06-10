Новые пикапы продают в дилерских центрах бренда Haval, который принадлежит Great Wall.

Компания Great Wall начала в России продажи нового пикапа Poer в версии полной массой до 2,5 т. Его продают в двух комплектациях по цене от 2 299 000 рублей за вариант Comfort.

Модификация Premium получила ценник 2 449 000 рублей. Как рассказали представители китайской компании, продажи новинки стартовали в автосалонах Haval и там же в дальнейшем будет осуществляться их ТО.

Great Wall Poer продают с дизельным двухлитровым двигателем. Его мощность составляет 150 л.с., а показатель крутящего момента равен 400 Нм при 1500 об/мин.

В качестве трансмиссии доступна 8-скоростная автоматическая КП от ZF, работающая с полноприводной системой.