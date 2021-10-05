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Китайская Great Wall запатентовала в РФ новые электрические бренды Ora и Aure

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Китайский автопроизводитель создал два новых бренда, под которыми планируется выпускать исключительно электрические автомобили.

При этом если под брендом Ora уже дебютировала первая модель, то под маркой Aure еще не представили ни одной новинки.

Тем не менее китайская Great Wall запатентовала в РФ новые электрические бренды Ora и Aure, хотя это вовсе не означает, что автомобили таких марок появятся на нашем рынке.

Стоит отметить, что Ora выделилась, когда представила модель Ora Ballet Car, которая имеет дизайн в стиле Volkswagen Beetle.

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