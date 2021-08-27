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Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey

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Новый автомобиль с названием Fuguchaojia SUV получил дизайн в ретро-стиле, созданный экс-дизайнером Land Rover Филлом Симмонсом.

Китайская компания Great Wall выпустила ретрокар под брендом Wey, который продает роскошные автомобили.

Пока новинка существует в качестве прототипа, в котором дизайн выполнен в стилистике американских и европейских авто 40-х годов.

В остальном это современный автомобиль, оборудованный гибридной установкой, а в его салоне используется единая панель с тремя экранами.

О выпуске серийной версии новинки в компании не заявили, но не исключено, что его товарная версия может появиться в 2022-2023 годах.

Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey

 

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