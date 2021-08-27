Китайская компания Great Wall выпустила концепт ретрокара под брендом Wey

Новый автомобиль с названием Fuguchaojia SUV получил дизайн в ретро-стиле, созданный экс-дизайнером Land Rover Филлом Симмонсом.

Китайская компания Great Wall выпустила ретрокар под брендом Wey, который продает роскошные автомобили.

Пока новинка существует в качестве прототипа, в котором дизайн выполнен в стилистике американских и европейских авто 40-х годов.

В остальном это современный автомобиль, оборудованный гибридной установкой, а в его салоне используется единая панель с тремя экранами.

О выпуске серийной версии новинки в компании не заявили, но не исключено, что его товарная версия может появиться в 2022-2023 годах.