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Китайская компания Great Wall может выпустить копию «Жука»

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Автопроизводитель в Китае запатентовал внешность нового автомобиля, который очень похож на классический Volkswagen Beetle.

В частности, был запатентован автомобиль под маркой Ora, а она в свою очередь входит в составе концерна Great Wall.

Новинка получила название Punk Cat, и как указано в заявке, ее продажи планируется организовать не только в Китае, но и в Европе.

Если это действительно так, то это может стать причиной судебного иска, так как компания Volkswagen обязательно будет отстаивать свои права на Beetle.

Все характеристики нового автомобиля держат в секрете, но стоит отметить, что в качестве концепта Punk Cat уже демонстрировали на мотор-шоу в Шанхае в этом году.

У концепта была заявлена электрическая силовая установка. Еще после дебюта концепта, юристы Volkswagen начали изучать вопрос о возможно нарушении авторских прав.

Китайская компания Great Wall может выпустить копию «Жука» Китайская компания Great Wall может выпустить копию «Жука» Китайская компания Great Wall может выпустить копию «Жука»

great wall
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