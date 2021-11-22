Компания Great Wall раскрыла цены на новый рамный внедорожник Tank 500

Китайский производитель озвучил стоимость новинки с названием Tank 500, которая была представлена на автосалоне в Чэнду в конце августа.

В Great Wall свой внедорожник позиционируют как конкурента Lexus LX, впрочем, новинка оказалась в четыре раза дешевле своего конкурента.

В частности, Tank 500 в минимальной комплектации оценили в 335 тыс. юаней, тогда как LX 570 2019 модельного года предлагается за 1 291 000 рублей.

Все комплектации рамного внедорожник доступны только с шестицилиндровым 354-сильным двигателем, с которым работает 9-ступенчатая автоматическая КП и полноприводная система. В базовом исполнении внедорожник имеет 7-местный салон.

Топовая модель будет отличаться помимо набора опций еще и комбинированной окраской. Ее стоимость составит 395 тыс. юаней или около 4,55 млн рублей. В Китае продажи Tank 500 стартуют в следующем месяце.