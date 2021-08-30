Китайская Great Wall показала рамный внедорожник Tank 400 на мотор-шоу в Чэнду

Китайская компания ранее анонсировала появление нового рамного внедорожника, который может составить на рынке конкуренцию Land Cruiser Prado.

Теперь в компании раскрыли подробности о новинке, которая расположится в модельном ряду между моделью с индексом 300 и 500, где последний является роскошным автомобилем.

Great Wall показала рамный внедорожник Tank 400 на мотор-шоу в Чэнду. Среднеразмерный внедорожник получил длину 4 800 мм, а расстояние между осями составляет 2 850 мм.

Пока автомобиль имеет статус концепта, но ожидается, что такой же дизайн сохранит и серийная версия. В салоне модели просматриваются решения от других автомобилей бренда.

Технические характеристики Tank 400 официально не раскрывают, но журналистам удалось выяснить, что у новинки спереди будет пружинная независимая подвеска, а сзади – неразрезной мост.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена бензиновыми силовыми установками мощностью от 227 до 354 лошадиных сил, а среди трансмиссий предложат 9-скоростной автомат и возможно 8-ступенчатую КП.

Серийная версия автомобиля появится в следующем году. Не исключено, что этот внедорожник доберется и до российского рынка.