Глава «Ростеха»: в 2021 году машины бренда LADA превосходят Ford по качеству

Так глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал во время проведения открытого урока для российских школьников в рамках просветительского марафона «Новое знание».
Впрочем, превосходство отечественных Лад он отметил и два года назад в интервью Наиле Аскер-заде.
«Я вас уверяю, сегодня автомобиль LADA по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским автомобилям KIA, ну тем более китайским. Они [автомобили LADA]намного лучше, качественнее», — сказал Сергей Чемезов.
Два года назад глава Ростеха отмечал, что АвтоВАЗ лидирует на российском рынке, а Веста и вовсе ничем не уступает аналогичным иномаркам.
Ранее сообщалось, что стоимость на автомобили Lada вырастет до 1,2 млн рублей.
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