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Стало известно, во сколько обойдется «превращение» старого Lada Largus в новый Largus FL

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В России автомобилист решил собственными силами сделать из старого кросс-универсала Lada Largus сделать модель 2021 модельного года.

За основу был взят автомобиль 2020 года выпуска, в котором пришлом заметить немало деталей.

Автором проекта стал Александр Рассказов, который поделился подробностями переделки с журналистами лада.онлайн.

Рассказов сразу же отметил, что Largus FL в компании не просто так называют новым, да и сама работа по переделке оказалась не только дорогой, но и трудной, ведь на рынке пока есть трудности с оригинальными запчастями.

К тому же на проект потребовалось около трех месяцев и почти 200 тыс. рублей, причем «старыми» остались зеркала заднего вида и прежний интерьер.

Сюрпризом для автомобилиста оказалась установка кузовных элементов, ведь для этого потребовалось поменять едва ли не все, что этого касается, а именно подрамник, усилитель бампера, пыльники крыльев, «телевизор» и другое, за исключением лонжеронов.

Радиаторы двигателя и кондиционера тоже не подошли, так как после обновления стали использоваться детали от Lada XRay. Вывод, к которому пришел Александр Рассказов – не стоит делать апгрейт собственными силами.

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lada Lada Largus
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