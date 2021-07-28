Главная » Новости

«АвтоВАЗ» может оснастить LADA Largus мультимедийной системой EnjoY Pro

Просмотров 22 Опубликовано Обновлено

Официально об этом в компании не сообщали, но в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружили изображение.
Как стало известно, «АвтоВАЗ» может оснастить LADA Largus мультимедийной системой EnjoY Pro, ведь именно изображение панели модели было обнаружено в базе ФИПС.

Такая мультимедиа уже предлагается в Granta, Vesta и XRay, поэтому логичным шагом будет предложить ее для Ларгуса.

Когда новая мультимедийная система EnjoY Pro появится в модели, пока сказать сложно, ведь она даже не была анонсирована самим производителем.

АВТОВАЗ начал продажи моделей семейства LADA с новой мультимедийной системой EnjoY Pro

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой EnjoY Pro

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика