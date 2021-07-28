Официально об этом в компании не сообщали, но в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружили изображение.

Как стало известно, «АвтоВАЗ» может оснастить LADA Largus мультимедийной системой EnjoY Pro, ведь именно изображение панели модели было обнаружено в базе ФИПС.

Такая мультимедиа уже предлагается в Granta, Vesta и XRay, поэтому логичным шагом будет предложить ее для Ларгуса.

Когда новая мультимедийная система EnjoY Pro появится в модели, пока сказать сложно, ведь она даже не была анонсирована самим производителем.