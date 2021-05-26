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«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой EnjoY Pro

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Стартовали продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой EnjoY Pro, которая ранее была доступна только в Vesta.
В самом доступном семействе автомобилей от «АвтоВАЗа» система EnjoY Pro устанавливается в более компактном решении.

В дилерских центрах начали принимать заказы на Lada Granta с сенсорным 7-дюймовым экраном и мультимедийным комплексом EnjoY Pro.

Минимальная цена автомобиля составляет 638 900 рублей.

В новом комплексе уже есть сервисы Яндекс.Авто, включая Навигатор, Заправки, Музыку и даже голосовой помощник Алиса. Новая система может обновляться по «воздуху».

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой EnjoY Pro

EnjoY Pro может быть установлена с версии Comfort, в любом типе кузова. Сейчас цена базовой комплектации «Гранты» в версии Comfort стартует с отметки 598 500 рублей, мультимедийная система EnjoY Pro увеличивает стоимость версии на 40 тыс. рублей.

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