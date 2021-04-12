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АВТОВАЗ начал продажи моделей семейства LADA с новой мультимедийной системой EnjoY Pro

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Российский автогигант начал предлагать свои автомобили с новой мультимедийной системой, которая доступна не для всех комплектации.

«АвтоВАЗ» начал продажи LADA Vesta и LADA XRAY с мультимедийной системой получившей название «EnjoY Pro» с Яндекс.Авто.

Такая мультимедиа доступна в том числе и для спорт-версии Весты, а также варианта XRAY Cross. Позднее система появится и в других автомобилях российской марки.

Новинка предлагается опционально для Весты начиная с комплектации Comfort, а также в исполнении Instinct для XRAY Cross и в рамках пакета Prestige. Обычный XRAY получил мультимедийную систему с исполнении Luxe с пакетом Prestige.

Как говорится в сообщении компании, LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто представляет собой 8-дюймовый IPS экран и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Работает система под управлением операционной системы  Android 9 и позволяет пользоваться в дороге такими сервисами как Навигатор, Алиса, Заправки и Музыка.

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