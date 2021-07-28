Стоимость на автомобили Lada вырастет до 1,2 млн рублей

Ранее глава «АвтоВАЗа» говорил о переходе моделей Лада в более дорогой ценовой сегмент.

Тогда речь шла о выходе новых моделей, стоимость которых превысил миллион рублей. В дальнейшем Лады будут в ценовом уровне 1,2 млн рублей.

В недавнем интервью с журналистами «Эксперта» Николя Мор пояснил, почему машины войдут в такой ценовой сегмент и чем это будет объясняться.

По словам главы АвтоВАЗа, стоимость будет соответствовать качеству и оснащённости новых автомобилей

«При этой цене автомобили Lada будут представлять высокие потребительские характеристики и хорошую ценность продукта за соответствующие деньги», — сказал Николя Мор.

Также было добавлено, что в компании намерены «увеличивать долю рынка в денежном выражении, а не в объемах», при этом новая стратегия развития нацелена на сохранении присутствия в сегменте недорогих автомобилей, но и в постепенно выходе в более дорогой сегмент.

Напомним, что в основе новых Лад будет платформа CMF-B, и созданные на ней модели как раз войдут в ценовой сегмент около 1,2 млн рублей.

Первые автомобили на новой платформе должны появится в 2023 году, а к 2026 году на эту платформу планируется перевести все автомобили Lada и Dacia.