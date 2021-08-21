Аналитики агентства «Автостат» посчитали, сколько денег потратили россияне на покупку новых автомобилей в первом полугодии 2021 года.
Оказалось, что в указанный период емкость рынка новых машин в стране составили 1531 млрд рублей, что в сравнении с прошлым годом на 54% больше.
Жители РФ больше всего денег в 2021 году потратили на покупку авто Kia и LADA, которые стали лидерами с показателем 172,4 млрд и 148,5 млрд рублей.
В тройке лидеров оказались автомобили марки Mercedes-Benz, которых было продано на сумму 139,3 млрд рублей.
На четвертой и пятой строчке расположились BMW (135,5 млрд руб.) и Toyota (134,2 млрд руб.). Что касается других лидеров в списке, то в нем присутствуют следующие марки:
Mercedes-Benz (6 133,1 тыс. рублей),
Hyundai (132,6 млрд руб.),
Volkswagen (88,8 млрд руб.),
Skoda (86,9 млрд руб.),
Renault (78,1 млрд руб.),
Lexus (51,1 млрд руб.).