Аналитики агентства «Автостат» посчитали, сколько денег потратили россияне на покупку новых автомобилей в первом полугодии 2021 года.

Оказалось, что в указанный период емкость рынка новых машин в стране составили 1531 млрд рублей, что в сравнении с прошлым годом на 54% больше.

Жители РФ больше всего денег в 2021 году потратили на покупку авто Kia и LADA, которые стали лидерами с показателем 172,4 млрд и 148,5 млрд рублей.

В тройке лидеров оказались автомобили марки Mercedes-Benz, которых было продано на сумму 139,3 млрд рублей.

На четвертой и пятой строчке расположились BMW (135,5 млрд руб.) и Toyota (134,2 млрд руб.). Что касается других лидеров в списке, то в нем присутствуют следующие марки:

Mercedes-Benz (6 133,1 тыс. рублей),

Hyundai (132,6 млрд руб.),

Volkswagen (88,8 млрд руб.),

Skoda (86,9 млрд руб.),

Renault (78,1 млрд руб.),

Lexus (51,1 млрд руб.).