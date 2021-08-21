Главная » Новости

Жители РФ больше всего денег в 2021 году потратили на покупку авто Kia и LADA

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Аналитики агентства «Автостат» посчитали, сколько денег потратили россияне на покупку новых автомобилей в первом полугодии 2021 года.

Оказалось, что в указанный период емкость рынка новых машин в стране составили 1531 млрд рублей, что в сравнении с прошлым годом на 54% больше.

Жители РФ больше всего денег в 2021 году потратили на покупку авто Kia и LADA, которые стали лидерами с показателем 172,4 млрд и 148,5 млрд рублей.

В тройке лидеров оказались автомобили марки Mercedes-Benz, которых было продано на сумму 139,3 млрд рублей.

На четвертой и пятой строчке расположились BMW (135,5 млрд руб.) и Toyota (134,2 млрд руб.). Что касается других лидеров в списке, то в нем присутствуют следующие марки:

Mercedes-Benz (6 133,1 тыс. рублей),

Hyundai (132,6 млрд руб.),

Volkswagen (88,8 млрд руб.),

Skoda (86,9 млрд руб.),

Renault (78,1 млрд руб.),

Lexus (51,1 млрд руб.).

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика