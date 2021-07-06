Внедорожник H5 от Haval официально покинул российский авторынок

Как выяснили журналисты, в автосалонах уже почти не осталось автомобилей, а сама модель больше не присутствует на сайте марки.

Стоит отметить, что на конвейер российского предприятия кроссовер встал в начале 2020 года. На рынке он предлагался в двух версиях со 150- и 177-сильными моторами.

Среди трансмиссии была только шестискоростная механика. На страте продаж автомобиль предлагали по цене чуть больше одного миллиона рублей, но последние автомобили продавали уже от 1 429 000 до 1 629 000 рублей.

Вероятно повышение цен и повлияло на снижение популярности машины, так как его стоимость оказалась даже выше, чем у Патриота в максимальной комплектации.