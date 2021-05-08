Haval завершил на заводе в РФ производство внедорожника Haval H5

Haval завершил производство рамного внедорожника H5, на месте которого начнут выпускать новый кроссовер Jolion.

Презентация Jolion для российского рынка состоится в середине мая, модель будут выпускать под Тулой на линии, где производился рамный внедорожник.

Haval H5 в РФ начали производить весной 2020 года. Сейчас модель предлагается с 2,0-литровыми бензиновыми моторами мощностью 150 и 177 л.с.

Трансмиссия для ДВС доступна только шестиступенчатая механическая с системой полного привода и раздаточной коробкой от Borg Warner.

Сейчас в дилерских центрах Haval H5 предлагается только от 1 399 000 рублей, тогда как более доступные модификации внедорожника распроданы.



Haval Jolion создан на платформе L.E.M.O.N. В РФ кроссовер будет предлагаться только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с и 210 Нм крутящего момента.

Коробка передач будет доступна механическая шестиступенчатая или роботизированная семидиапазонная.