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Haval завершил на заводе в РФ производство внедорожника Haval H5

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Haval завершил производство рамного внедорожника H5, на месте которого начнут выпускать новый кроссовер Jolion.
Презентация Jolion для российского рынка состоится в середине мая, модель будут выпускать под Тулой на линии, где производился рамный внедорожник.

Haval H5 в РФ начали производить весной 2020 года. Сейчас модель предлагается с 2,0-литровыми бензиновыми моторами мощностью 150 и 177 л.с.

Трансмиссия для ДВС доступна только шестиступенчатая механическая с системой полного привода и раздаточной коробкой от Borg Warner.

Сейчас в дилерских центрах Haval H5 предлагается только от 1 399 000 рублей, тогда как более доступные модификации внедорожника распроданы.

Haval завершил на заводе в РФ производство внедорожника Haval H5
Haval Jolion создан на платформе L.E.M.O.N. В РФ кроссовер будет предлагаться только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с и 210 Нм крутящего момента.

Коробка передач будет доступна механическая шестиступенчатая или роботизированная семидиапазонная.

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