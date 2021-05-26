Haval обновит топовые кроссоверы F7 и F7x для российского рынка

Haval летом сделает небольшое обновление кроссоверов F7 и F7x, но изменения коснутся только топовых комплектаций — Premium и Tech Plus.

Порталу «Китайские автомобили» удалось узнать, что в России компания Haval проведет небольшой рестайлинг кроссоверов F7 и F7x.

В топовых комплектациях будет изменена радиаторная решетка и появится новое оборудование.

Сообщается, что дорогие версии получат вентиляцию передних кресел, двухзонный климат-контроль и тонировку. Радиаторная решетка получит новый узор и обновленный логотип.

Предположительно, изменения отразятся в цене и модели станут дороже, но насколько не известно.

Сейчас Haval F7 стоит от 1 529 000 до 2 009 000 рублей, а Haval F7x от 1 579 000 до 2 059 000 рублей.