Главная » Новости

Haval подняла в России цены на кроссовер Jolion на 70 тысяч рублей

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Китайская компания пересмотрела стоимость на Jolion, который стал доступен для покупки в России в прошлом месяце.
Измененные ценники заметили эксперты сайта «Цена Авто». Они сообщили, что китайский кроссовер Haval Jolion в июле подорожал на 4,2-5,9% в зависимости от комплектации.

В денежном выражении стоимость комплектаций увеличилась на 70 тыс. рублей. Теперь кроссовер продается по цене 1 259 000 рублей за минимальную комплектацию.

Самая дорогая версия модели теперь обойдется в 1 749 000 рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика