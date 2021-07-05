Haval подняла в России цены на кроссовер Jolion на 70 тысяч рублей

Китайская компания пересмотрела стоимость на Jolion, который стал доступен для покупки в России в прошлом месяце.

Измененные ценники заметили эксперты сайта «Цена Авто». Они сообщили, что китайский кроссовер Haval Jolion в июле подорожал на 4,2-5,9% в зависимости от комплектации.

В денежном выражении стоимость комплектаций увеличилась на 70 тыс. рублей. Теперь кроссовер продается по цене 1 259 000 рублей за минимальную комплектацию.

Самая дорогая версия модели теперь обойдется в 1 749 000 рублей.