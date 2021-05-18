Китайский бренд Haval представил в РФ новейший кроссовер Haval Jolion

Haval 18 мая представила свой самый доступный кроссовер в нашем регионе. Модель под названием Jolion уже собирают на заводе компании под Тулой.

Новинка будет предлагаться по цене от 1 189 000 рублей, причем клиенту предложат только 1,5-литровый турбированный силовой агрегат мощностью 143 л.с.

При этом можно будет выбрать трансмиссию и систему полного привода. В версии с полным приводом отдача мотора будет на 7 л.с. больше чем в базовом исполнении.

Для полутаралитрового ДВС предлагают шестиступенчатую «механику» или семидиаппазонный «робот», последний работает только с системой полного привода.



Габариты Haval Jolion составляют 4472×1841×1619 мм, размер колесной базы 2700 мм.

Кроссовер на рынке будет конкурировать с Kia Sportage, а также с Kaptur, Arkana, Creta. У первого новинка выигрывает по цене, у последних — по оснащению.



В дилерских центрах предложат три комплектации Jolion — Comfort, Elite и Premium. В Comfort будет только передний привод, но коробку передач можно выбрать как механику, так и роботизированную.

В базовой комплектации будет тканевый салон, бесключевой доступ, климат-контроль, датчики дождя и света обогрев передних сидений, а также 10-дюймовый экран мультимедийной системы.



В Elite уже добавятся 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, рейлинги, возможность оснастить автомобиль полным приводом, парктроником, обогревом задних сидений, рулевого колеса и лобового стекла.

В этой комплектации также установлена камера заднего вида, а в салоне присутствуют хромированные элементы.



Версия Premium уже будет с кожаным салоном, двухзонным климат-контролем, электрической регулировкой водительского сиденья, камерой кругового обзора, 12,3-дюймовым дисплеем и беспроводной зарядкой.

В топовой комплектации установлен адаптивный круиз-контроль и система автономной парковки. В компании Haval рассчитывают, что Jolion станет очень популярной моделью и на него придется треть общих продаж компании в России.