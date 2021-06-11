Озвучены пять новых и недорогих кроссоверов на рынке РФ

Автопроизводители, представленные на российском рынке, стараются справится с дефицитом автомобилей, но не забывают регулярно выводить новые модели.

Ближайшей недорогой моделью станет кроссовер Volkswagen Taos, который уже начали производить в РФ. Модель будет предлагаться в четырех версиях по цене от 1,77 млн рублей.

Также россияне ожидают появление в продаже нового поколения Hyundai Tucson. Его производство стартовало в РФ в начале месяца и сейчас в дилерских центрах он доступен по предзаказу по цене от 1 869 000 рублей.

Среди «пятерки» недорогих кроссоверов на российском рынке числится Nissan X-Trail, стоимость которого стартует с отметки 1,85 млн рублей.

Сейчас X-Trail доступен с самой передовой электроникой и современными системами безопасности, которые были адаптированы для нашего региона.

Opel Crossland в дилерских центрах можно купить по цене от 1,69 млн рублей. Эта модель предлагается с 110-сильным мотором и передним приводом.

Но одним из самых продаваемых кроссоверов на российском рынке остается Hyundai Creta, он уже несколько лет является лидером рынка среди представителей SUV, исключением стали продажи в мае, когда в лидеры выбилось семейство «Нив».

Летом ожидается появление обновлённой версии Creta, которую ранее заметили на тестах в Санкт-Петербурге.