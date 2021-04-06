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Продажи обновлённого кроссовера Opel Crossland от 1,699 млн рублей стартовали в РФ 

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Кроссовер стал первым на российском рынке автомобилем марки, который имеет новый фирменный стиль бренда.

Обновленный кроссовер предлагают в стране в четырех комплектациях, а стоимость варьируется от 1 699 000 до 2 119 000 рублей.

Модель отличается от предшественника обновленной внешностью, выполненной в стиле под названием Vizor. Технически кроссовер не изменился и в его основе все также используется платформа PSA PF1, а система привода не предлагается даже за дополнительную плату.

При этом у автомобиля есть несколько режимов работы системы IntelliGrip, среди которых «Стандартный», «Снег», «Грязь», «Песок» и ESP Off.

Продажи обновлённого кроссовера Opel Crossland от 1,699 млн рублей стартовали в РФ 

Передняя подвеска в Opel Crossland MacPherson, а сзади – торсионная балка. Что касается моторной гаммы, то тут заявлен только турбированный 110-сильный двигатель объемом 1,2 литра. Показатель крутящего момента равен 205 Нм, а передает его на колеса 6-скоростная автоматическая КП.

На российском рынке базовая комплектация обновленного автомобиля включает наличие галогеновых фар со светодиодными ДХО, круиз-контроль, передние электростеклоподъемники, кондиционер, а также обогрев руля и сидений.

За дополнительную плату в числе прочих опций можно заказать проекционный дисплей, отделку сидений перфорированной кожей, а также панорамную крышу.

Продажи обновлённого кроссовера Opel Crossland от 1,699 млн рублей стартовали в РФ 

opel Opel Crossland
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