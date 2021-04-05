В РФ начали производство Nissan Qashqai и Nissan X-Trail с функциями автономного вождения

Nissan на собственном заводе в Санкт-Петербурге начала производство кроссоверов Qashqai и X-Trail с автопилотом первого поколения.

По заявлению компании, система автономного вождения ProPilot была полностью адаптирована для России.

Для этого специалисты Nissan Technical Center Europe на кроссоверах проехали более 30 тыс. км.

Во время наладки оборудования учитывали особенности разметки российских дорог, трафик и повадки водителей.

ProPilot в автомобилях позволяет самостоятельно двигаться в пробках, удерживать полосу движения, соблюдать дистанцию до впереди идущей машины и поддерживать указанную скорость.

С активированным ProPilot водителю нужно держать руки на рулевом колесе и следить за дорогой, чтобы в любой момент взять управление автомобилем на себя.

Помимо ProPilot кроссоверы Qashqai и X-Trail получили возможность мониторинга и управление со смартфона через фирменное приложение Nissan Connect Services.

С ним автовладелец сможет запускать мотор, управлять фарами и звуковым сигналом, а также отпирать и запирать двери.

Nissan Connect Services еще позволяет увидеть историю поездок, средний расход топлива и ввести ограничения скорости для другого водителя.

Сколько будут стоить обновленные кроссоверы Nissan на российском рынке пока неизвестно. Сейчас стоимость Qashqai начинается от 1 459 000 рублей, а X-Trail от 1 824 000 рублей.