Опубликованы новые фотографии обновленного Hyundai Creta для России

Давно не секрет, что российское подразделение компании готовит к выходу новую генерацию популярного в стране кроссовера Hyundai Creta.

Снимки модели в камуфляже уже не раз публиковали в сети, а недавно в распоряжении «Авторевю» оказались фото кроссовера второго поколения, сделанные в Санкт-Петербурге.

На новых снимках модель имеет значительно меньше камуфляжа, а значит скоро состоится его презентация и выход в продажу.

Согласно последним данным, Hyundai Creta в России представят в середине лета. Напомним, что кроссовер нового поколения под названием Hyundai ix25 был представлен на китайском рынке два года назад.

Недавно кроссовер вышел в Индии, ЮАР, Мексике и скоро станет доступен для покупки в нашей стране. Подготовка к его производству уже осуществляется на предприятии в Петербурге.