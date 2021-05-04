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Автомобили бренда Renault подорожали в РФ в мае 2021 года на 14 — 42 тыс. руб

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Недавно сообщалось об изменении стоимости автомобилей компании «АвтоВАЗ», но оказалось, что ценники на свои модели переписала и Renault.

Как стало известно, автомобили бренда Renault подорожали в РФ в мае 2021 года на 14 — 42 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Например, кроссовер Kaptur стал дороже на минимальные 14 тыс. рублей, тогда как сильнее всех прибавил в цене купеобразный кроссовер Arkana, который стал дороже на 21-42 тыс. рублей.

Кроссовер Renault Duster в зависимости от комплектации продается по цене на 25-35 тыс. рублей дороже, а модели Logan и Logan Stepway продаются на 16 тыс. рублей дороже.

Также подорожал хэтчбек Sandero и кросс-хэтчбек Sandero Stepway, которые продаются по цене на 17-18 тыс. рублей больше.

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