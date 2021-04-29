Многие автопроизводители отказываются не только от разработки новых дизельных двигателей, но и в целом от обычных ДВС, что связано с жёсткими экологическими нормами.
Недавно стало известно, что компания Renault прекратила разработку новых дизельных двигателей, при этом как отметили в компании они продолжат заниматься доработкой актуальных моделей ДВС, подгоняя их под стандарт Евро-7.
Главной целью компании теперь становится развитие электрифицированных силовых установок. Например, к 2026 году компания намерена предлагать вместо дизелей гибридные установки.
Также Renault планирует увеличивать долю электрифицированных авто в продажах.
В планах марки уже к 2025 году продавать порядка 15% таких машин, тогда как к 2030 году показатель должен увеличится в два раза.
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