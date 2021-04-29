Многие автопроизводители отказываются не только от разработки новых дизельных двигателей, но и в целом от обычных ДВС, что связано с жёсткими экологическими нормами.

Недавно стало известно, что компания Renault прекратила разработку новых дизельных двигателей, при этом как отметили в компании они продолжат заниматься доработкой актуальных моделей ДВС, подгоняя их под стандарт Евро-7.

Главной целью компании теперь становится развитие электрифицированных силовых установок. Например, к 2026 году компания намерена предлагать вместо дизелей гибридные установки.

Также Renault планирует увеличивать долю электрифицированных авто в продажах.

В планах марки уже к 2025 году продавать порядка 15% таких машин, тогда как к 2030 году показатель должен увеличится в два раза.