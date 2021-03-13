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Renault начала продавать в Европе электромобиль за 1 миллион рублей

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Новый электрокар в Европе будет продаваться под брендом Dacia, а этот румынский автопроизводитель принадлежит Renault.

Dacia свой первый электрокар назвала Spring EV. Его можно будет заказать с 20 марта по цене 12 403 евро.

По заявлению производителя Spring EV стал самым доступным электрокаром в ЕС, а по цене он сопоставим с классическим хэтчбеком Dacia Sandero.

Dacia Spring EV получил 45-сильный электрический мотор, способный выдавать 125 Нм крутящего момента.

Он обеспечивает автомобилю разгон до 100 км/ч за 19,1 сек., причем от 80 до 120 км/ч электрокар способен разогнаться за 26,2 сек.

Максимальная скорость новинки составляет 125 км. Питание силовой установки осуществляется от литий-ионного аккумулятора на 26,8 кВт⋅ч.

Он обеспечивает до 305 км пробега при активном режиме «Eco». В этом режиме мощность электрического двигателя снижается до 31 л.с.

При использовании полной мощности силовой установки запас хода составит около 225 км. Заряжать Dacia Spring EV можно от бытовой розетки, и на это потребуется около 14 часов, а от зарядки Wallbox аккумулятор полностью зарядится приблизительно за 5 часов.

dacia Dacia Spring EV
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