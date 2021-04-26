В 2022 году в автомобилях Renault появится автоматический ограничитель скорости до 180 км/ч

Все автомобили концерна Renault получат ограничение скорости на отметке 180 км/ч.

Ограничитель начнут устанавливать со следующего года, об этом заявил глава французской компании Лука де Мео во время выступления акционеров.

Ограничений не будет только в спорткарах бренда Alpine. Цель ограничения — снижение ДТП со смертельным исходом.

Топ-менеджер отметил, что в некоторых моделях ограничение может быть ниже 180 км/ч. К примеру, новый Megane будет разгоняться максимум до 160 км/ч.

В целом для каждой модели будет подобрано собственное ограничение.

Помимо этого, в будущем Renault на свои автомобили установит «умный» ограничитель под названием Safery Coach, который будет автоматически регулировать максимальный допустимый предел скорости исходя из геолокации и дорожных знаков.

Напомним, Volvo ограничение скорости на всех автомобилях начала устанавливать еще с весны прошлого года.