Главная » Новости

В РФ отзывают 229 автомобилей Renault Master из-за проблем с топливопроводом

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Компания Renault проведет в России отзывную кампанию, которая затрагивает более 200 автомобилей модели Master.
В РФ отзывают 229 автомобилей Renault Master из-за проблем с топливопроводом, о чем 1 мая сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства указано, что проблемы могут быть в машинах, проданных в стране в период с 29 июля 2018 года по 28 сентября 2019 года.

В указанных транспортных средствах есть вероятность соприкосновения топливопровода с головкой блока цилиндров.

В рамках отзыва в сервисных центрах компании проведут проверку, и при необходимости замену подающего топливопровода. Также будет установлена и дополнительная защита.

Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев отзывных машин.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика