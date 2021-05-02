Компания Renault проведет в России отзывную кампанию, которая затрагивает более 200 автомобилей модели Master.

В РФ отзывают 229 автомобилей Renault Master из-за проблем с топливопроводом, о чем 1 мая сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства указано, что проблемы могут быть в машинах, проданных в стране в период с 29 июля 2018 года по 28 сентября 2019 года.

В указанных транспортных средствах есть вероятность соприкосновения топливопровода с головкой блока цилиндров.

В рамках отзыва в сервисных центрах компании проведут проверку, и при необходимости замену подающего топливопровода. Также будет установлена и дополнительная защита.

Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев отзывных машин.