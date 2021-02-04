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KIA Rio стал самым популярным автомобилем в России в январе 2021 года

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Сегодня АЕБ опубликовала данные по продажам новых авто на российском рынке за январь, а также был обнародован рейтинг самых востребованных моделей.
Так, стало известно, что KIA Rio стал самым популярным автомобилем в России в январе 2021 года, который разошелся тиражом в количестве 7 763 ед., что на 24% превосходит результат 2019 года. На втором месте оказался ранний лидер – Лада Гранта.

Эта модель разошлась тиражом в количестве 7 720 штук, что на 9% меньше.

Третьей по объёмам продаж стала Лада Веста с показателем 6 347 единиц, а это меньше на 15%. На четвертой строчке расположился Hyundai Creta, который стал еще и лидером в своем сегменте. Его объёмы продаж составили 5 701 ед., что на 6% больше.

Hyundai Solaris расположился на пятом месте с результатом 3 481 проданный экземпляр, что на 2% больше.

Во второй пятерке российских бестселлеров оказались: Volkswagen Polo (3 256 штук, -7%), Renault Duster (2 888 экземпляров, +63%), LADA Niva (2 809 единиц, в 2,4 раза больше), LADA Largus (2 379 штук, +3%) и Toyota RAV4 (2 321 ед., -11%).

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