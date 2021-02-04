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Продажи новых легковых машин и LCV в январе снизились на 4,2% в России

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Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику по продажам новых машин на российском авторынке за прошлый месяц.
В указанный период россияне приобрели 95 213 новых легковых машин и LCV в январе, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом 2019 года оказался на 4,2% меньше.

Согласно прогнозам АЕБ, продажи машин в нашей стране за год вырастут на 2,1% до 1 млн 632 тыс. прожданных экземпляров.

Что касается лидеров на российском рынке в январе среди автопроизводителей, то на первой строчке остаются модели российской марки LADA.

Объёмы продаж бренда составили 21 857 ед. На второй позиции располагается KIA с показателем 15 051 ед. Продажи этой компании увеличились на 1%.

Третий результат показала компания Hyundai, реализовавшая в нашей стране 10 949 машин, а это на 4% меньше.

В десятке лидеров оказались следующие бренды: Renault (8 534 ед., +3%), Skoda (6036 авто, +2%), Volkswagen (5623 шт., -10%), Toyota (5333 ед., -17%), Nissan (3272 авто., -34%), Mazda (2153 шт., +13%) и ГАЗ (2102 ед., -18%).

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