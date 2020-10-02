На российском рынке начались продажи обновленного Kia Rio

Обновление модели компания разрабатывала специально для российского рынка.

В России начались продажи обновленного Kia Rio, который уже доступен у дилеров в комплектациях Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium.

Минимальная стоимость автомобиля оказалась всего на 5 тыс. рублей дороже в сравнении с предшественником и продаётся по цене от 814 900 рублей.

Самый богато оснащенный вариант можно купить за 1 169 900 рублей. Уже в базовой комплектации седана есть электропривод передних и задних стекол, регулировка рулевой колонки по высоте, кондиционер, помощник при старте на подъеме, система АБС и многое другое.

Линейка двигателей модели представлена 1,4 и 1,6-литровыми ДВС мощностью 100 и 123 л.с. Среди трансмиссии будет шестискоростная механика или автомат.