Kia назвала стоимость обновленного Kia Rio Х для России

1 декабря в продаже появится обновленная версия высокого хэтчбека KIA Rio X. Сегодня российский офис корейского автопроизводителя озвучил цены на модель.

Так, в дилерских центрах марки новинку можно будет приобрести по цене от 944 900 рублей до 1 239 900 рублей.

KIA Rio X получил обновление после того как был обновлен седан Rio, и после обновления в кросс-хэтчбеке даже в базовой версии появилась обновленная мультимедийная система с более широким функционалом.

Большинство версий Rio X уже укомплектован климат-контроль, многофункциональный руль и USB разъёмы для задних пассажиров.

Как пишет пресс-служба автопроизводителя, в хэтчбеке улучшили шумоизоляцию, а днище обработали специальным антикоррозионным покрытием.

Также в Rio X появился увеличенного объёма бачок стеклоомывателя и аккумулятор до 60 А*ч емкости.

Моторная гамма у модели осталась без изменений, то есть ее можно заказать с 1,4-литровым 100-сильным ДВС, а также 123-сильным 1,6-литровым мотором.

Трансмиссия предлагается шестиступенчатая механическая и шестидиаппазонный «автомат».