Groupe Renault запатентовала в РФ новый кросс-хэтчбек Sandero Stepway

Компания Renault защитила свои права на дизайн модели Stepway, которая скоро сменит поколение.

Пока Groupe Renault запатентовала в РФ только новый кросс-хэтчбек Sandero Stepway, но вероятно уже скоро в базе Роспатента появится и новый Logan.

Стоит отметить, что автопроизводитель запатентовал и отдельно дизайн решетки радиатора, которую по всей видимости получат российские Logan и Sandero следующего поколения.

Между тем, Logan и Sandero третьей генерации были представлены осенью прошлого года. Автомобили переехали на платформу CMF-B и получили обновленную внешность и салон.

В моторной гамме моделей в Европе представлены силовые установки мощностью от 65 до 100 л.с., а среди трансмиссий есть 5- и 6-стпуенчатые КП, а также вариатор.

Подробности о российских версиях моделей пока не раскрываются. Напомним, что уже 11 февраля компания представит в России новое поколение кроссовера Duster.