Компания Dacia представила новые Logan и Sandero

Компания Dacia, входящая в состав Groupe Renault, представила новое поколение моделей Logan, Sandero и Sandero Stepway. Это уже третье поколение недорогих моделей, которые предлагаются на европейском рынке под брендом Dacia, а на российском рынке Logan, Sandero и Sandero Stepway продаются под маркой Renault.

Новое поколение очень сильно изменилось внешне и стало безопаснее, так как они теперь созданы на платформе CMF, а она же является основой для Renault Clio и Nissan Juke.

Dacia Sandero и Logan получили более покатое лобовое стекло, а кросс-версия хэтбека в отличие от первых двух оснащена еще рельефным капотом.

Особо в новинках привлекает оптика с Y-образными светодиодными ДХО и радиаторная решетка. В салоне новинок можно увидеть новую панель приборов и новую мультимедийную систему с сенсорным экраном, который в зависимости от комплектации будет разного размера.

В топовых версиях автопроизводитель еще будет устанавливать продвинутую навигационную систему. Все Logan, Sandero и Sandero Stepway на европейском рынке будут предлагаться с климат-контролем, контролем слепых зон, камерой заднего вида и системой экстренного торможения.

В Европе представленные модели появятся в продаже до конца 2020 года, но когда они доберутся до российского рынк пока не известно.

Седан и хэтчбеки можно будет купить с литровым трехцилиндровым ДВС мощностью 65 л.с. Для этого мотора предусмотрена только пятиступенчатая механика.



Литровый 90-сильный агрегат уже можно заказать с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Еще будут предлагаться версии силового агрегата, работающие не только на бензине, но и на сжиженном газе. Мощность такой версии двигателя составит 100 л.с.