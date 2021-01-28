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В Москве начался выпуск нового кроссовера Renault Duster для России

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Уже скоро новая генерация кроссовера Renault Duster появится у российских дилеров, а его премьера состоится уже 11 февраля.
Недавно на автозаводе в Москве начали выпуск нового Renault Duster для РФ, который станет доступен для покупки в первом квартале.

Для организации производства была проведена модернизация производства, причем сварка боковин кузова и гравировка VIN-номеров была роботизирована.

Также сообщается об автоматизации поставок деталей, которые осуществляются беспилотниками нового поколения.

Пока подробности об изменениях в автомобиле компания не раскрывает, но ранее тестовые прототипы уже замечали во время испытаний в России.

Впрочем, некоторые подробности о новом Duster уже известны. Так, в кроссовере после смены поколений будет новая внешность, где появится модернизированная радиаторная решетка, новые фары и задние фонари, а также обновятся бамперы.

В Москве начался выпуск нового кроссовера Renault Duster для России

Кроме этого, модель получила увеличенные габариты. В линейке двигателей, как ожидается, будет две силовые установки, среди которых бензиновый 1,6-литровый 114-сильный двигатель и новый 1,3-литровый турбомотор.

Среди трансмиссий для первого будет пятискоростная механика, а для второго предложат вариатор или 6-ступенчатую механическую КП.

В Москве начался выпуск нового кроссовера Renault Duster для России В Москве начался выпуск нового кроссовера Renault Duster для России

renault Renault Duster
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