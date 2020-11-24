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Renault представила обновленные Renault Logan и Sandero для РФ

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Компания Renault к концу года решила обновить самые популярные на российском рынке модели.
Российский офис автопроизводителя объявил о старте продаж седана Logan и хетчбэка Sandero 2021 модельного года. Модели уже предлагают в дилерских центрах марки по цене от 675 000 и 685 000 рублей соответственно.

Renault представила обновленные Renault Logan и Sandero для РФ

Все семейство Logan и Sandero получило новый цвет кузова (серебристый), глянцевую окантовку логотипа, расположенного на радиаторной решетке, а также новый материал обивки сидений.

Помимо этого, на версиях с 1,6-литровым 113-сильным мотором и механикой или вариатором стали устанавливать новую ручку селектора передач.

Logan и Sandero в комплектации Stepway City получили новый дизайн пакет, в который входят рисунки под карбон на элементах кузова.

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