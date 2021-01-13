Российский автогигант в этом году готовит к выходу несколько новинок, о которых рассказал представитель компании.

В том числе, «АвтоВАЗ» назвал сроки выхода нового Niva Travel и обновленного Largus, которые активно готовят к презентации.

Эти модели являются ключевыми в 2021 году, и их выход запланирован на первую половину года.

Ранее уже сообщалось немного официальных подробностей о Lada Niva Travel, а также неоднократно появлялись сообщения об обновленном Ларгусе.

Кроме этого, в этом году будут представлены еще и лимитированные серии моделей наподобие XRay Instinct, в котором предлагается система «Яндекс.Авто».

В компании отмечают, что они продолжают развивать сотрудничество с «Яндексом». Еще были анонсированы и другие новинки.

В частности, АвтоВАЗ подготовил «несколько сюрпризов», обещая, что 2021 год для Лада станет весьма насыщенным.

Отдельно было отмечено, что ведется работа по обновлению Весты, но в этом году ее выхода ждать не стоит.